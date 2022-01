Besonderes Engagement : Offen für Vorschläge: Hasloh sucht den Bürger des Jahres 2021

Ob Einzelpersonen oder Gruppen – jeder kann für die Auszeichnung vorgeschlagen werden, der sich in der Gemeinde Hasloh engagiert hat.

Hasloh | In jedem Jahr stecken die Mitglieder des Hasloher Ausschusses für Schule, Sport und Kultur ihre Köpfe zusammen und grübeln, wer sich am meisten für die Gemeinde eingesetzt hat. Und mit Spannung warten die Hasloher auf ihre Entscheidung, wer denn Bürger des Jahres wird. So soll es auch in diesem Jahr laufen. Ab sofort können Vorschläge für die Auszeich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.