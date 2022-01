Benefizkonzert : Ausnahmetalent aus Kiel: Rotarier holen 10-Jährige nach Quickborn

Die junge Geigerin Louisa Cordes aus Kiel gehört zu den herausragendsten Nachwuchstalenten. jetzt will sie auf einer Bühne in Quickborn zeigen, was sie kann.

Quickborn | Sie hat die Grundschule altersmäßig gerade hinter sich und macht jetzt einen Sprung, den nur wenige Menschen zu tun überhaupt in der Lage sind: Louisa Cordes bekommt in der Saison 2022/23 eines der begehrten Stipendien am Hamburger Konservatorium. Dieser Platz für hochbegabte junge Musiker ist einer von insgesamt 16, die jeweils für die Dauer von drei...

