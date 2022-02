Feuerwehr Bönningstedt 2021 : Ein Großbrand und Corona: Wehrführer Thomas Brilsky zieht Bilanz

Bönningstedts Wehrführer berichtet vom Umgang mit der Corona-Pandemie, dem Großbrand bei Rewe und weiteren Einsätzen.

Bönningstedt | Am 29. Juni des vergangenen Jahres wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bönningstedt um 9.25 Uhr mit dem Einsatzstichwort „FEU Y – Feuer in Gebäude“ in die Straße Am Markt gerufen. Die Abkürzung „Y“ in der Meldung steht dafür, dass Menschenleben in Gefahr sind. Sie löst daher sofort bei allen Rettern höchste Alarmbereitschaft aus. Viele Men...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.