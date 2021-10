Norderstedt : Bei Rewe-Markt: Feuer zerstört Unterstand für Einkaufswagen

Der lichterloh brennende Unterstand befand sich direkt neben dem Wohn- und Geschäftsgebäude, sodass durch die Hitze sogar Fenster geborsten sind.

Norderstedt | Die Freiwillige Feuerwehr Harksheide ist am Sonntagabend (10. Oktober) zu einem Feuer in die Rathaushalle in Norderstedt ausgerückt. Gegen 18.10 Uhr wurden die Kräfte alarmiert, da an einem Wohn-und Geschäftsgebäude ein Unterstand für Einkaufswagen brannte. Fenster eines Aufenthaltsraum sind geborsten Die Rauchsäule war bereits von weitem sichtb...

