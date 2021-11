Neubaugebiet : Neue Mitte II in Hasloh: Die ersten Reihenhäuser stehen zum Verkauf

Die Baufirma Baustolz bietet die ersten acht von insgesamt 15 Reihenhäusern zum Verkauf an. Es soll besonders für junge Familien attraktiv sein.

Hasloh | Sie haben Namen wie Jazz und Swing. Nur ist damit nicht eine Musikrichtung gemeint, sondern Reihenhäuser in Haslohs Neubaugebiet. Die Baufirma Baustolz aus Hamburg bietet derzeit acht von insgesamt 17 Reihenhäusern in der Neuen Mitte II an. Und damit geht es in dem Neubaugebiet nun ziemlich voran. Erst vor wenigen Wochen hatte der Projektentwickler...

