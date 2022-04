Kripo Pinneberg ermittelt : Unbekannte stehlen BMW X6 in Norderstedt – Polizei sucht Zeugen

Der SUV mit Segeberger Kennzeichen stand an der Ochsenzoller Straße. Dort müssen der oder die Täter in der Nacht zugeschlagen haben.

Norderstedt | In Norderstedt haben bislang Unbekannte in der Nacht zu Montag (10. bis 11. April) einen BMW X6 gestohlen. Das teilte die Polizeisprecherin Sandra Firsching mit und rief gleichzeitig dazu auf, dass sich mögliche Zeugen dieses Diebstahls mit der Polizei in Verbindung setzen sollen. Demnach stand der SUV mit Segeberger Kennzeichen im Norderstedter St...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.