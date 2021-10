BBZ in Norderstedt : Fast zwei Monate nach angedrohtem Amoklauf – keine Spur vom Täter

Der junge Mann, der am 9. September im Berufsbildungszentrum in Norderstedt einen Amoklauf angedrohte, ist bis heute nicht gefunden. Aus polizeilicher Sicht gibt es keine weiteren Ermittlungsansätze.

Norderstedt | Um 10.14 Uhr ruft ein junger Mann im Berufsbildungszentrum (BBZ) in Norderstedt an. Es war der 9. September an dem er den Entschluss fasste, der Einrichtung mit einem Amoklauf zu drohen. Umgehend wird die Polizei verständigt, das Gelände an der Moorbekstraße wird weiträumig abgesperrt, Einsatzkräfte positionieren sich um das Zentrum herum und warten z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.