„Hanna un de Hummel“ : Autorin stellt plattdeutsches Kinderhörbuch in Norderstedt vor

Benita Brunnert präsentiert ihr Werk am 3. September in der Hauptbücherei in Norderstedt-Mitte.

Norderstedt | Wer möchte, dass die eigenen Kinder mit Kontakt mit dem Plattdeutschen aufwachsen, hat nun eine Gelegenheit, dem Nachwuchs den heimischen Dialekt nahe zu bringen. Denn: Kindern die niederdeutsche Sprache näherzubringen – das liegt der ausgebildeten Theaterschauspielerin und Journalistin Benita Brunner sehr am Herzen. Ende April hat sie ihr erstes plat...

