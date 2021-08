Schwerer Unfall auf A7 : Mercedes fährt nach Ausweichmanöver in Höhe Holmmoor auf Wohnmobil auf

Das Heck des Wohnmobils wurde bei dem Zusammenstoß am Donnerstagabend förmlich weggerissen.

Quickborn | Auf der A7 in Richtung Süden hat sich am Donnerstagabend (26. August) zwischen Quickborn und dem Rastplatz Holmmoor ein schwerer Unfall ereignet, an dem ein PKW und ein Wohnmobil beteiligt waren. Gegen 19.45 Uhr war nach ersten Angaben der Polizei ein Mercedes-Kombi mit 200 Stundenkilometern auf der linken Spur unterwegs. Offenbar übersah er aufgru...

