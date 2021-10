Kunst aus Stahl : Ulea Wesemeyer stellt beim Quickborner Kunstverein aus

Ulea Wesemeyer kommt mit Schwergewichten nach Quickborn. Die Stahlbleche werden von ihr geschliffen und entwickeln sich dann mit Hilfe von Farbe zu abstrakten Bildwerken.

Quickborn | Eine große Menge Eisen, ein geringer Anteil Kohlenstoff – das sind die Zutaten für Stahl. Der Werkstoff gilt als außergewöhnlich vielseitig und nahezu unendlich wiederverwendbar. Sowohl in kaltem als auch in warmem Zustand lässt er sich umformen, ziehen, walzen, schmieden und biegen. Während in der Industrie fast nichts ohne Stahl geht, ist er als Mat...

