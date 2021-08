Gewässer im Bürgerpark : Ausbaggern war gestern: Ellerau reinigt Teiche mit Bakterien

Zwei Tage lang war ein Amphibienfahrzeug auf einem der drei Teiche im Ellerauer Bürgerpark unterwegs, um das Gewässer mit Mikroorganismen zu versetzen. Sie sollen den Schlamm fressen.

Ellerau/Quickborn | Gerade mal zwei Tage brauchten die Fachleute, dann war ihre Arbeit auch schon wieder beendet. In Ellerau ist einer von insgesamt drei Teichen im Bürgerpark mit Mikroorganismen infiziert worden. Was dramatisch klingt, ist in Wirklich ein relativ einfaches und vor allem ökologisches Verfahren, um den Schlamm am Grund des Gewässers und damit auch den übl...

