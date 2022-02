Garstedter Weg : Aufhebung 16-Tonnen-Begrenzung: Hasloh zieht Widerspruch zurück

Der Streit zwischen der Gemeinde Hasloh und dem Kreis Pinneberg um die 16-Tonnen-Begrenzung am Garstedter Weg geht weiter. Um einem möglichen Verfahren zu entgehen, hat Hasloh nun den Widerspruch zurückgenommen.

Hasloh | Lange war es still um die 16-Tonnen-Begrenzung am Garstedter Weg in der Gemeinde Hasloh. Zuletzt hatte die Gemeinde im Streit mit dem Kreis Pinneberg einen Widerspruch gegen die Aufhebung einer solchen Begrenzung eingereicht. Diesen hat Bürgermeister Kay Löhr (FDP) nun wieder zurückgenommen, wie er während der Sitzung des Gemeinderates erläuterte. W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.