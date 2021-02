Corona-Krise : Quickorns Arko-Filiale in der Klöngasse steigert Umsatz und bleibt geöffnet

Antje und Volker Kersten, Inhaber des Süßwarengeschäfts, spüren nichts von den Problemen des Mutterkonzerns.

Quickborn | Die Mutter meldet Insolvenz an, der Tochter dagegen geht es blendend: Die Arko-Filiale in Quickborn konnte den Umsatz in der Corona-Krise ungeachtet der wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Mutterkonzerns deutlich steigern. Das haben die Inhaber Antje u...

