Arbeiten am Regenwassersiel : Dorfstraße in Quickborn-Renzel wird teilweise gesperrt

Die betroffene Strecke ist etwa 400 Meter lang. Eine Umleitung führt unter anderem über die Straße Am Himmelmoor.

Quickborn | Nutzer der Dorfstraße in Quickborn-Renzel müssen sich in der Zeit von Montag (17. Mai) bis Freitag (21. Mai) auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Grund: Das etwa 400 Meter lange Teilstück zwischen Teichstraße und Am Klotzenmoor wird gesperrt. Das hat die Stadt am Donnerstag (6. Mai) mitgeteilt. Die Sperrung ist nötig, weil Arbeiten am Regenwasserd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.