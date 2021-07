Krebstod der Quickbornerin : Familie von Jenny Pawel appelliert an Community: Lasst euch typisieren!

Jenny Pawel hatte kurz vor ihrem Tod angekündigt, dass der Blog möglicherweise abgeschaltet wird. Nun aber haben sich ihr Ehemann und ihre Eltern noch einmal zu Wort gemeldet.

05. Juli 2021, 17:00 Uhr

Quickborn | Über viele Monate hatte die Quickbornerin Jenny Pawel ihren Facebook-Blog Help_jenny_dkms genutzt, um mit der Außenwelt zu kommunizieren, mit ihren Followern ihre schönen, aber auch die verzweifelten Momente während ihrer Krebserkrankung zu teilen. Nun kann sie selbst keinen Beitrag mehr verfassen, hatte in ihrem letzten gar geschrieben, sie wisse nicht, wie lange es den Blog noch gebe. Wie sehr würde es sie wohl freuen, dass nun ihr Mann Alex und ihre Eltern die Aufgabe übernommen haben, für ihr Anliegen noch einmal die Stimme in Schriftform zu erheben.

Wir haben uns alles gesagt, was gesagt werden konnte, aber ich vermisse dich jetzt schon wahnsinnig. Alex Pawel in einem Facebook-Beitrag

Acht Tage nach dem Tod der jungen Quickbornerin haben sich zuerst ihr Mann Alex und später ihre gesamte engste Familie gemeldet. Sie halten die Erinnerung an ihre Ehefrau, die junge Mutter und Tochter wach. In seinem Beitrag teilt Alex Pawel mit, dass seine Frau am Sonntag (27. Juni) gestorben ist. Im Kreis ihrer Familie und geborgen in dem Blankeneser Emmaus-Hospiz.

Paar blieb kurze, aber wertvolle Zeit

Damit ging nach seinen Worten ihr letzter großer Wunsch in Erfüllung: Sie wollte nicht allein sterben. Was dem Paar blieb, war eine kurze, aber wertvolle Zeit. „Wir haben uns alles gesagt, was gesagt werden konnte, aber ich vermisse dich jetzt schon wahnsinnig. Ich bin unendlich dankbar, dass ich so viele Jahre voller Glück und Erfüllung erleben durfte und du nicht zuletzt uns einen so tollen Sohn geschenkt hast. In ihm wird immer ein Teil von dir weiterleben“, schreibt er.

Mehr zum Thema: Kampf gegen Leukämie verloren – Stammzellspende hat Krebs nichts aufgehalten

Besonders berührend: Er zeigt ein Foto von einem roten sogenannten Liebesschloss. Darauf stehen ihre Namen und das Datum der Hochzeit mit zwei Herzen. Seinen Platz etwa an dem Geländer einer Brücke hat es bislang nicht bekommen. Nun wolle er das eines Tages mit dem gemeinsamen Sohn nachholen, verspricht er.

Am Freitag (2. Juli) meldete er sich dann zusammen mit seinen Schwiegereltern noch einmal zu Wort. In dem Beitrag appelliert die Familie an alle, den Auftrag der DKMS weiter zu unterstützen und sich typisieren zu lassen. Außerdem wünscht sie sich mehr Blutspender. Jenny habe gerade in ihren letzten Lebenstagen sehr schmerzlich erfahren müssen, dass Konserven derzeit nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen, heißt es in dem Beitrag.



Und schließlich hofft die Familie, dass andere Betroffene – wie etwa Kristina aus Sörup (Kreis Schleswig-Flensburg) – ebenfalls auf die Unterstützung der Öffentlichkeit zählen können. Am Ende bedankt sie sich bei den Mitarbeitern des Hospizes, in dem Jenny ihre letzten Tage verbracht hat. Sie sei liebevoll und aufopfernd betreut worden, heißt es in dem Blog.

Jenny Pawel wusste seit September 2020, dass sie an Leukämie litt. Die Diagnose bekam sie nur wenige Tage nach der Geburt ihres ersten Kindes. Sowohl mehrere Chemotherapien als auch die Übertragung von Stammzellen eines 100 Prozent geeigneten Spenders hatten in den folgenden Monaten nicht den sehnlich erhofften Erfolg.