Anmeldung möglich : Hasloh nimmt erstmals am Stadtradeln teil

Ziel der dreiwöchigen Aktion ist es, möglichst viele Menschen zum Umstieg aufs Fahrrad im Alltag zu bewegen.

Hasloh | Während Quickborn bereits zum zweiten Mal dabei ist, ist die Teilnahme am Stadtradeln für die Nachbargemeinde Hasloh eine Premiere. Kurz vor Beginn der Aktion am Montag (17. Mai) haben sich die Gemeinderatsmitglieder während ihrer jüngsten Sitzung einhellig für die Teilnahme ausgesprochen. Heißt also, Fahrradliebhaber können drei Wochen lang noch kräf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.