Stöbern am Wahltag : Mehr als 100 Haushalte machen mit beim Hasloher Garagenflohmarkt

Schon zum dritten Mal organisieren die Redgirls der Hasloher SPD den Garagenflohmarkt in Hasloh. Die Anmeldeform ist dabei sowohl für die Verkäufer als auch für die Käufer äußerst praktisch.

Hasloh | Öffnet man die interaktive Karte für die Anmeldung zum Garagenflohmarkt am kommenden Sonntag (26. September) von 11 bis 15 Uhr in Hasloh auf der Seite des dortigen Ortsvereins der SPD, ploppen mehr als 115 kleine pinkfarbene Pin-Nadeln auf. Hinter jeder einzelnen verbirgt sich ein Haushalt, der am Tag der Bundestagswahl seinen Vorgarten, Carport oder ...

