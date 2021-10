Pop meets Movie & Musical : Alexander Klaws und Band treten in Norderstedter TriBühne auf

Eigentlich wollte der Sänger schon im Dezember 2020 in Norderstedt auftreten. Coronabedingt wurde aber auch er in die Zwangspause geschickt. Jetzt kommt er mit einem aktualisierten Programm in die Stadt.

Norderstedt | Der Großteil der Gewinner der Castingshow Deutschland sucht den Superstar (DSDS) hat den Sprung in die Musikwelt am Ende nicht geschafft. Alexander Klaws ist der erste Gewinner der Show und man könnte ihn durchaus als Beispiel nennen für jemanden, der aus seinem Sieg bei dem Format etwas gemacht hat. Seit 2003 ist der Sänger im Musikgeschäft, schlü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.