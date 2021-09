Keine Vollmitgliedschaft : Aktiv-Region Holsteiner Auenland sagt Hasloh und Quickborn erneut ab

Bereits im Juni 2021 wurde sich gegen die Aufnahme von Quickborn, Hasloh und Bönningstedt als Vollmitglieder ausgesprochen. Plan B könnte aber eine andere Aktiv-Region sein.

Hasloh | Nach der politischen Sommerpause startet der Hasloher Gemeinderat am Montag (6. September) unter anderem mit einer wenig erfreulichen Nachricht. Bereits seit Längerem will die Gemeinde wie auch Bönningstedt und die Stadt Quickborn eine Vollmitgliedschaft in der Aktiv-Region Holsteiner Auenland. Bislang waren sie alle nur Gastmitglieder. „Aufnahme w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.