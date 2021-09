Aktion des Rotary Clubs : Comenius-Schüler pflanzen Baum des Jahres in Quickborn

Wenn Harry Potter einen neuen Zauberstab braucht, könnte er nach Quickborn kommen. Er würde sich dann zum Freizeitsee begeben, weil hier das Holz zu finden ist, aus dem sein magisches Utensil gefertigt wird.

Quickborn | Was hat Harry Potter mit Quickborn zu tun? Tatsächlich gibt es eine Verbindung. Welche, das erfuhren die Besucher der diesjährigen Baumpflanzaktion des Rotary Clubs Quickborn (RCQ) von Janine Schemmel. Zusammen mit ihren Klassenkameraden aus der 8c der Comenius-Schule pflanzte sie den Baum des Jahres auf dem Baumlehrpfad am Freizeitsee in Quickborn. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.