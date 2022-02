Opfer aus Kaltenkirchen : Abzocke über WhatsApp: Seniorin um 14.000 Euro betrogen

Betrüger haben sich als Tochter einer 75-jährigen Seniorin aus Kaltenkirchen ausgegeben und sie über WhatsApp zur Überweisung von insgesamt knapp 14.000 Euro veranlasst.

Kaltenkirchen | Sie gaben sich als ihre Tochter in Not aus, und eine 75-Jährige Kaltenkirchenerin wollte einfach nur helfen. Am Ende ist die 75-Jährige um knapp 14.000 Euro betrogen worden. Erst als es schon zu spät war, registrierte die Seniorin, dass sie auf Betrüger reingefallen war. Mama, ich habe mein Handy verloren und benutze jetzt mein altes Handy mit neuer...

