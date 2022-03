Busse ersetzen Bahn : AKN sperrt Teil der Linie A1 – Quickborn und Ellerau betroffen

Wegen Bauarbeiten: Die AKN sperrt die Linie A1 zwischen den Haltestellen Tanneneck und Henstedt-Ulzburg. Fahrgäste müssen in Busse umsteigen.

Quickborn/Ellerau | Wegen Instandhaltungsarbeiten auf der Linie A1 der AKN müssen sich Fahrgäste in der Zeit von Freitag (1. April) bis Mittwoch (6. April) auf Einschränkungen einstellen. Für diejenigen, die entlang des betroffenen Streckenabschnitts wohnen, könnte es außerdem laut werden. Konkret fahren ab 20 Uhr am 1. April bis 2 Uhr in der Nacht zum 6. April keine ...

