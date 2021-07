Wegen Bauarbeiten : AKN-Linie A1 fährt wochenlang nicht bis Hamburger Hauptbahnhof

Ab Montag (19. Juli) müssen Fahrgäste in Eidelstedt für mehrere Wochen umsteigen, wenn sie Richtung Hamburger Innenstadt wollen.

Kreis Pinneberg/Hamburg | Am Schienennetz der S-Bahn Hamburg wird im Juli und Anfang August gebaut. Das wirkt sich auch auf den Fahrplan der AKN-Linie A1 aus. Von Montag (19. Juli) bis Mittwoch (4. August) enden die morgendlichen Fahrten zum Hauptbahnhof in Hamburg werktags in Hamburg-Eidelstedt. Umsteigen auf S3 und S21 Das betrifft die Züge, die montags bis freitags je...

