Aktion „Mach mit“ : Bönningstedter Heimatverein: „Arbeitskreis Garten“ buddelt, pflanzt und zupft

Ab März startet die Gruppe mit den Arbeiten im Garten des Alten Rektorhauses.

Bönningstedt | Die eigene Heimat und deren Bewohner intensiver erleben – so könnte man das gemeinsame Ziel des Bönningstedter Heimatvereins benennen. Seit 1984, also 36 Jahre, widmen sich die Mitglieder der Geschichte des Dorfs. Dabei graben sie sorgfältig und tief. Die Ergebnisse sind immer wieder erstaunlich. So sind in den vergangenen Jahren Chronikbücher, Aus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.