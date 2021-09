A7-Notlandung bei Hasloh : Fünf Menschen und ihre Geschichte zum Flugzeug-Unglück

Vor 50 Jahren, am 6. September 1971, verunglückte ein Urlauberjet bei einer missglückten Notlandung auf der Autobahn 7 in Höhe der Gemeinde Hasloh. Manfred Maier war einer der ersten am Unfallort.

Hasloh | Die fliegerische Glanzleistung des Piloten kann nicht verhindern, dass Menschen sterben. Vor 50 Jahren versuchte Pilot Reinhold Hüls eine Notlandung seines Urlauberjets auf der Autobahn. Die Ursache für den Triebwerksausfall ist Nachlässigkeit am Boden. Mehr dazu lesen Sie hier: So kam es zur A7-Notlandung mit 22 Toten und 99 Überlebenden Wir ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.