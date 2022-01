Rettungseinsatz in Quickborn : 78-Jähriger wird bei Feuer im Einfamilienhaus leicht verletzt

Der Brand im Schlafzimmer eines Einfamilienhauses in Quickborn hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nun sucht die Kripo nach der Ursache für das Unglück.

18. Januar 2022, 14:15 Uhr

Bei dem Brand in einem Einfamilienhaus in Quickborn sind nach Angaben von Feuerwehr und Polizei zwei Menschen leicht verletzt worden. Jetzt gibt es erste Hinweise auf die Ursache. Wie Quickborns Feuerwehrsprecher Thorsten Wiehe mitteilte, war das Feuer am Montag (17. Januar) gegen 12.40 Uhr im Schlafzimmer des Hauses an der Fontanestraße ausgebrochen.

Die beiden Bewohner, eine 81 Jahre alte Frau und ein 78 Jahre alter Mann, konnten sich selbst aus dem Gebäude retten und standen beim Eintreffen der Rettungskräfte schon im Freien. „Das Feuer wurde von einem Trupp der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz mit einem Strahlrohr schnell unter Kontrolle gebracht. Anschließend wurde das Haus belüftet“, fasste Wiehe die Ereignisse zusammen.

20.000 Euro Sachschaden

Das Aufgebot an Einsatzkräften allerdings war massiv, zumal die Quickborner Feuerwehr auch die Atemschutzstaffel der Nachbarwehr aus Bilsen hinzugezogen hatte. Am Ende waren 42 Feuerwehrleute in zehn Fahrzeugen am Unglücksort.

Bei dem Vorfall wurde der 78-Jährige nach Angaben von Polizeisprecher Lars Brockmann leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte offenbar zunächst versucht, das Feuer selbst zu löschen und sich dabei eine Rauchvergiftung zugezogen. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 20.000 Euro.

Nun sucht die Kriminalpolizei nach der Ursache für den Brand. Nach Informationen von shz.de gehen die Ermittler allerdings von einem technischen Defekt aus.