Polizei sucht Zeugen : 74-jährige Norderstedterin wird Opfer eines Trickdiebstahls

Ein Unbekannter sprach die Rentnerin auf dem Parkplatz eines Discounters an und brachte sie mit einem Trick dazu, ihr Portemonnaie zu öffnen.

21. Juni 2021, 14:29 Uhr

Norderstedt | Dreiste Abzocke in Norderstedt: Eine 74-Jährige ist am Freitagvormittag (18. Juni) Opfer eines Trickdiebstahls auf dem Parkplatz eines Discounters am Kösliner Weg geworden. Nach Angaben von Polizei-Pressesprecher Lars Brockmann hatte der Täter mit der Frage nach einem Automobilclub die Hilfsbereitschaft der Rentnerin ausgenutzt.

Demnach sprach der Unbekannte die Norderstedterin gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz an, als sie gerade nach ihrem Einkauf in ihr Auto einsteigen wollte. „Der Mann fragte nach der Erreichbarkeit eines Automobilclubs, da sein Auto nicht anspringen würde“, sagte Brockmann.

Diebstahl fiel dem Opfer erst zu Hause auf

Während die 74-Jährige nach ihrer Karte suchte, habe der Mann auf eine ähnlich aussehende Visitenkarte gezeigt. Schließlich habe er sich bei der Norderstedterin für die Hilfe bedankt und sei davongegangen. Erst zu Hause fiel der Norderstedterin auf, dass 100 Euro aus ihrer Geldbörse fehlen.

Der Täter soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er trug kurze dunkle Haare und ein hellblaues Hemd und eine Jeans. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zur Identität des Unbekannten geben können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (040) 528060 entgegen.

Wenn Sie helfen möchten, halten Sie Abstand, damit der Bittsteller nicht in Ihrer Geldbörse beim Suchen hilft. Lars Brockmann, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg

Die Polizei warnt vor dieser Masche. Laut Brockmann sei in letzter Zeit vermehrt diese Masche des Trickdiebstahls festgestellt worden, bei dem die Täter nach der Erreichbar eines Automobilclubs fragen. „Während die hiflsbereiten Opfer daraufhin nach der Clubkarte im Portemonnaie suchen, täuschen die Diebe vor, bei der Suche helfen zu wollen und ziehen hierbei häufig unbemerkt Geldscheine heraus. Wenn Sie helfen möchten, halten Sie Abstand, damit der Bittsteller nicht in Ihrer Geldbörse beim Suchen hilft“, betont der Pressesprecher.