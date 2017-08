Bauausschuss in Bilsen : 70.000 Euro gespart: Die Regenwasser-Lösung wird günstiger

vergrößern 1 von 2 Foto: Helga Pergande 1 von 2

Bilsen | Die geplante Verlegung von neuen Rohren im Bilsener Mühlenweg wird voraussichtlich günstiger als vorher geschätzt. Laut dem Bauausschussvorsitzenden Matthias Gülck (CDU) kommen auf die Gemeinde Kosten von etwa 30 000 Euro statt 100 000 Euro zu. Das berichtete er während der jüngsten Sitzung des Ausschusses. Mit den neuen Rohren soll die regelmäßigen Überschwemmungen im Mühlenweg bei Starkregen verhindert werden.

Der Ausschuss sprach sich dafür aus, den Auftrag zur Verlegung der neuen Rohre am hinteren Ende des Mühlenwegs und auf dem Kordes-Gelände zu vergeben, wenn aussagekräftige Ergebnisse der zuvor erfolgten Ausschreibung vorliegen. „Falls nicht, kann die Vergabe später erfolgen, ohne erneut eine Sitzung einberufen zu müssen“, sagte Gülck. Der Ausschuss hatte den Wasserverbandsvorsitzenden Karl-Heinz Bonnhoff eingeladen, der die neue Variante erläuterte. Dem Wasserverband gehört die Leitung unter dem Kordesgelände, von dem aus das Wasser in den Verbandsgraben läuft.

Bonnhoffs Plan sieht vor, vom hinteren Teil des Mühlenwegs bis in das Kordes-Gelände hinein den Regenwassermengen angepasste neue Rohre mit größerem Durchmesser zu verlegen. Das jetzige Problem sei, dass das Wasser in Rohren vom Lehmkuhlenweg und Tiedemannsweg in einen Gully am Ende des Mühlenwegs von der B 4 aus gesehen läuft und unter dem Kordesgelände weitergeleitet wird. Die Rohre im Kordesgelände haben jedoch nur einen Durchmesser von 20 Zentimetern und sind zu klein, die Wassermengen zu fassen. Das Wasser wird aus dem Gully gedrückt, läuft zunächst in den Graben am Mühlenweg und dann auf die Straße. Das Probelm haben die Anwohner des Mühlenwegs bereits seit Jahren.

Bonnhoff hatte das Rohrsystem im Kordesgelände mit einer vom Wasserverband beauftragten Firma von einer Kamera durchfahren lassen. „Das Rohr mit 20 Zentimetern Durchmesser verläuft 185 Meter unter dem Betriebsgelände bis zu einem größeren Rohr“, so Bonnhoff. Das Gelände ist mit einem Schleppdachgebäude bebaut. Bonnhoff schlug vor, parallel zu dem 20er Rohr ein 40er Rohr zu verlegen. „Praktisch ein Umleitungsrohr, das so angeschlossen wird, dass das Wasser durch beide Rohre fließt“, so Bonnhoff. Auf der Fläche von Kordes werde ein Graben gezogen, in das das 40er-Rohr hineingelegt werde. Vor das 20er-Rohr kommt am Mühlenweg ein Schacht.

Die Ausschussmitglieder waren erfreut von dieser Variante. „Mit Unterstützung des Wasserverbands sind wir zu einem positiven Ergebnis gekommen und können das Problem dazu noch günstiger als geplant lösen“, so Bürgermeister Peter Lehnert (CDU) erleichtert.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war der öffentliche Spielplatz auf der Wiese hinter dem Dörpshuus. Ulrike Thomsen (Bürger Forum Bilsen) hatte während der vorigen Sitzung vorgeschlagen, mit einigen Müttern eine Begehung zu machen, um Mängel zu besprchen. Sie sei von Müttern angesprochen worden. „Wir haben diesen Termin wahrgenommen und uns die Gerätschaften genau angeschaut“, so Gülck. „Dabei haben wir festgestellt, dass das Material zum Teil nicht mehr optimal aussieht“, sagte er. Bei einigen Hölzern könnten sich Kinder, die barfuß darauf laufen, Splitter einfangen. „Und der Sitz der Babyschaukel ist auch in die Jahre gekommen“, so Gülck. „Wir müssen darauf achten, dass aus Versicherungsgründen originale Materialien für Ausbesserungen angeschafft werden“, gab Lehnert zu bedenken. Der Ausschuss will sich darum kümmern.

von Helga Pergande

erstellt am 14.Aug.2017 | 10:00 Uhr