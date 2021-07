65 Jahre verheiratet : Das ist das Glücksrezept von Anita und Karl Blaume aus Quickborn

Im Gespräch mit shz.de erzählen die Quickborner Eheleute, was sie an dem jeweils anderen besonders schätzen und was ihre lange Beziehung auszeichnet.

Quickborn | Zum fünften Mal hängt über der Haustür von Anita und Karl Blaume eine Girlande aus Grün. Dieses Mal haben die Urheber des ebenso kreativen wie traditionellen Kunstwerks silbrig schimmernde Blüten aus Krepppapier und Hufeisen an den zarten Ästen befestigt. Im Zentrum: die Zahl, die zeigt, warum dieser Schmuck so außergewöhnlich ist. Anita und Karl Blau...

