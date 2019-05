5 Millionen Euro investiert

Die neue Quickborner Kindertagesstätte passt ins Konzept des Stiftungsunternehmens Zeppelin

von Claudia Ellersiek

25. Mai 2019, 16:00 Uhr

Quickborn | Bunte Luftballons, Spielstationen, lange Tische, viele Farben, noch mehr Leben: Es war turbulent gestern Mittag auf dem Gelände der neuen Kita Nordlicht in Quickborn. Eltern mit ihren Kindern, Anwohner, Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, dazu natürlich die Mitarbeiter der Einrichtung und der Arbeiterwohlfahrt (Awo) als Trägerin verfolgten zunächst die offizielle Einweihung und nutzten anschließend die Gelegenheit zu einem Rundgang über das Gelände in der Zeppelinstraße und durch die Räume.

120 Kinder ab einem Alter von null Jahren bis zum Ende der Grundschulzeit können hier in Krippen-, Elementar- und Hortgruppen betreut werden. Zeppelin-Geschäftsführer Christian Dummler sprach während des Festaktes von einem Referenzprojekt, das in der Geschichte des Unternehmens bislang einzigartig ist. „Die vier Hauptgebäude der Kindertagesstätte haben durch die Verwendung des Naturbaustoffs Holz und die fortschrittliche Dämmung eine sehr hohe Energieeffizienz und eine sehr gute CO2-Bilanz“, sagte er. 5 Millionen Euro hat der Konzern in den Standort investiert. Das Unternehmen lebe und befürworte ganzheitliche Nachhaltigkeit und nehme seine gesellschaftliche und ökologische Verantwortung sehr ernst, sagte Dummler.

Aufsichtsratschef Andreas Brand bezeichnete Zeppelin wegen seiner Ausrichtung als ein ganz besonderes Unternehmen, das in Zukunft wieder eng mit der Stadt Quickborn verbunden sei. „Wir können auch Kindergarten, und wir sind stolz darauf, dass wir dieses Projekt, das uns so lange beschäftigt hat, jetzt zu Ende bringen konnten“, sagte er.

Unter den Gästen waren auch zahlreiche Anwohner, darunter Nachbar Erwin Ramminger. „Kinder sind unsere Zukunft, und deshalb sind wir froh, dass die Einrichtung hier entstanden ist“, sagte er. Vor 23 Jahren hat er ein Haus genau gegenüber der heutigen Kita gebaut und seitdem alle Veränderungen miterlebt. „Erst war die Firma Zeppelin noch da, dann kam die Natur zurück, und jetzt sind die Kinder da.“ Das Team der Kita besteht aus 16 Mitarbeitern mit Simone Elste-Leverkühne und Tanja Hauser an der Spitze. „Ein Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit liegt auf der Bewegung“, sagte Elste-Leverkühne. Dazu kommen Themen wie Ernährung, Umwelt und Partizipation. „Unser Ziel ist außerdem eine Zertifizierung als Demokratie-Kita“, sagte sie.