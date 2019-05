46-Jähriger steigt mit drei Promille in sein Auto

von Claudia Ellersiek

20. Mai 2019, 17:02 Uhr

Kaltenkirchen | Nach einem Hinweis von Zeugen hat die Polizei einen Mann ermittelt, der in dem Verdacht steht, mit einem Alkoholgehalt von 3,35 Promille im Blut Auto gefahren zu sein. Wie die Polizei gestern mitteilte, war der 46-Jährige offenbar durch seine Fahrweise aufgefallen, als er gegen 20 Uhr in der Alvesloher Straße unterwegs war. Die Beamten trafen den Mann später in seiner Wohnung an. Er bestritt zunächst, das Auto gefahren zu haben. Nach einem Atemalkoholtest ordnete die Polizei noch eine Blutprobe an und leitete ein Strafverfahren ein.