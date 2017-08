Aktion : 33611 Deckel helfen gegen Vireninfektion

vergrößern 1 von 2 Foto: Caroline Hofmann 1 von 2

Ellerau | Müllsäcke stehen im Treppenhaus des Ellerauer Rathauses. Haben die Mitarbeiter wohl ausgemistet? Nein. Denn die blauen Säcke sind nicht etwa mit Müll gefüllt, sondern mit Tausenden Plastikdeckeln und die sind laut Bürgermeister Eckart Urban (SPD) in keinem Fall einfacher Müll. „Die Deckel werden bei den Pfandflaschen meist nicht bedacht. Sie werden einfach mit abgegeben. Das ist schade, weil der Kunststoff ist sehr hochwertig“, erklärte Urban im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der Grund für die große Sammlung ist jedoch nicht nur umweltschonender Natur, sondern bitterernst. Die Gemeinde Ellerau unterstützt damit nämlich das Projekt „End Polio Now“ der Rotary International. Seit 1985 setzt sich die Organisation für den Kampf gegen Poliomyelitis, bekannt als Kinderlähmung, ein. Mit Hilfe einer Impfung kann dieser Infektionskrankheit entgegengewirkt werden. Die Rotary konnten mit ihrem Projekt in zahlreichen Entwicklungsländern schon große Erfolge verzeichnen, dennoch wird die Aktion fortgesetzt. „90 Prozent der Ländern sind gut zu erreichen. Doch bei den übrigen zehn Prozent ist es schwierig“, sagte Urban im Gespräch mit unserer Zeitung. Ziel der Organisation ist es, die Übertragungskette dauerhaft zu unterbrechen.

Seit Herbst vergangenen Jahres unterstützt die Gemeinde das Projekt der Rotary. In dieser Zeit sind viele Kunststoff-Verschlüsse zusammengekommen. Das Zählen der Deckelsammlung würde die Rathausmitarbeiter sehr lange aufhalten. Deswegen wurde die ungefähre Menge anhand des Gewichts ermittelt. Dabei entspricht 1 Gramm 1,7875 Deckel.

Insgesamt hat es die Gemeinde geschafft etwa 60,08 Kilogramm zu sammeln. Umgerechnet sind das 33 611 Plastikdeckel. 500 der Flaschenverschlüsse sichern eine Impfration. Zum einen ergibt diese Menge ungefähr 67 Impfdosen und zum anderen wird das Recyclinggut zu Gunsten der Umwelt weiterverarbeitet. „Das ist nun eine Anzahl, die sich wirklich lohnt, sie zum Recyclinghof zu bringen“, erklärte Urban.

Für Urban steht jetzt fest, dass die Sammlung noch nicht abgeschlossen ist. „Wir sammeln weiter“, sagte Urban fest entschlossen. Wer also die Gemeinde Ellerau und so das Projekt der Rotary unterstützen möchte, kann die Plastikdeckel auch weiterhin in einem Aufsteller im Windfang des Rathauses, Berliner Damm 2, abgeben. Es sollen ausdrücklich kein Müll und Metalldeckel abgegeben werden.