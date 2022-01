Nach Partys im Kreis Segeberg : 3000 Infektionen in zwei Wochen: Corona-Fallzahlen schießen in die Höhe

Das Infektionsgeschehen im Kreis Segeberg ist auch weiterhin extrem dynamisch. Vor allem nach diversen Partys über die Weihnachtsfeiertage sind die Zahlen nun explodiert.

Avatar_shz von Caroline Warmuth

14. Januar 2022, 18:45 Uhr

Das Infektionsgeschehen im Kreis Segeberg ist auch weiterhin extrem dynamisch. Vor allem nach diversen Partys über die Weihnachtsfeiertage sind die Zahlen nun explodiert.

Allein in den ersten beiden Wochen des neuen Jahres gibt es deutlich mehr als 3000 Corona-Neuinfektionen im Kreis Segeberg. Überraschend ist dieser dramatische Anstieg der Fallzahlen kaum. Zum Jahresbeginn hatten der Segeberger Landrat Jan Peter Schröder (parteilos) und das Team des Infektionsschutzes bereits die weiße Flagge gehisst. Die Belastungsgrenze war überschritten und die Behörden mit der Vielzahl an Meldungen schlicht überfordert.

Weiterlesen: Immer mehr Infizierte: Behörden im Kreis Segeberg komplett überlastet

Von knapp 900 E-Mails innerhalb von 24 Stunden sprach der Landrat in einer Pressekonferenz Anfang Januar. Das war einfach zu viel. Die Folge: Die täglichen Meldungen der Corona-Fallzahlen wurden bis auf Weiteres eingestellt. Zu unzuverlässig seien die Zahlen und würden in keiner Weise die Realität abbilden, so Kreissprecherin Sabrina Müller.

Caroline Warmuth (Screenshot)

Das Team im Infektionsschutz des Kreises Segeberg wurde aufgestockt. Rund zwei Wochen haben 100 Menschen (darunter auch Angehörige der Bundeswehr) gebraucht, um den Rückstau abzuarbeiten. Jetzt meldet Kreissprecherin Müller am Donnerstag (13. Januar) wieder Zahlen. Zahlen, die hoch bedenklich sind. Zur Verdeutlichung, welche Dynamik das Infektionsgeschehen in den vergangenen Wochen hatte, präsentiert Müller die Anzahl der Personen mit positivem PCR-Test der vergangenen zwei Jahre.

So hatten sich im Jahr 2020 noch 2575 Menschen aus dem Kreis Segeberg nachweislich mit dem Virus infiziert. Nur ein Jahr später hat sich diese Zahl fast vervierfacht – 9943 positive Testergebnisse wurden 2021 registriert. Und 2022? Dort gibt es bereits nach nur zwei Wochen des neuen Jahres deutlich mehr als 3000 Fälle.

Die Omikron-Welle hat das Segeberger Kreisgebiet fest im Griff. Spätestens seit zahlreicher Partys in diversen Clubs um die Weihnachtsfeiertage ist die Zahl der Infizierten sprichwörtlich explodiert. Alleine in der Henstedt-Ulzburger Diskothek Joy feierten 820 Menschen zusammen, ohne Abstand, ohne Maske, aber unter Einhaltung der 2Gplus-Regel.

Dass auch diese Maßnahme kein Garant für einen reibungslosen und infektionsfreien Abend ist, weiß auch Joy-Betreiber Joey Clausen. „Wir haben alles in unserer Macht stehende getan, aber das ist halt manchmal nicht genug“, sagte er in einer Stellungnahme, nachdem alle Gäste sowie Personal in Quarantäne geschickt worden waren. Es sei das Worst-Case-Szenario eingetreten, vor dem er sowie das Team und vermutlich auch die komplette Branche sich gefürchtet hätten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Ein Besucher war im Nachgang an die Feiern positiv auf die Omikron-Variante getestet worden. Er habe sowohl am 24. als auch am 25. Dezember im Joy gefeiert. Dort seien die Vortests noch negativ gewesen.

Zum Thema: Immer mehr Omikron-Verdachtsfälle – jetzt auch Schulen und Kitas betroffen

Auch in weiteren Clubs wurde an den Weihnachtstagen gefeiert, und das Virus breitete sich aus. So meldete die Kreisverwaltung auch Corona-Fälle nach der Feier im Calypso-Club in Henstedt-Ulzburg, dem Que-Danceclub in Bad Segeberg sowie dem Alptraum in Norderstedt. Alle wurden aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben. Um wie viele Menschen es sich dabei konkret handelt und wie viele am Ende tatsächlich mit dem Virus infiziert waren, das steht laut Müller noch nicht fest. Das herauszufinden, wird Aufgabe der nächsten Tage werden.

7-Tage-Inzidenz weit über 900

Was aber sicher ist: Der Kreis Segeberg führt im Schleswig-Holstein-Vergleich bei der 7-Tage-Inzidenz deutlich. Innerhalb weniger Tage ist sie von 356,1 (9. Januar) auf weit über 900 angestiegen. Tendenz weiter steigend. Etwas, wovor der Landrat und auch die Kreisverwaltung bereits im Vorwege gewarnt hatten. Bereits zu Beginn des Jahres sagte Müller: „Die angegebene 7-Tage-Inzidenz spiegelt in keiner Weise den aktuellen Wert wider. Der ist deutlich höher.“

Kreisweit wurden seit Donnerstagnachmittag insgesamt 420 per PCR-Test nachgewiesene Corona-Neuinfektionen erfasst. Einen Tag zuvor waren es 495. Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis Segeberg beträgt inzwischen 17.031. Aktuell sind 4879 Personen mit Corona infiziert (ein neuer und extremer Höchstwert).

13 Personen werden nach Angaben der Kreisverwaltung in einer Klinik versorgt, vier davon intensivmedizinisch. Eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den Vorwochen. Auch die Zahl derer, die an oder mit Covid-19 verstorben sind, ist inzwischen weiter angestiegen. Wie Müller mitteilt, sind am 10. und 11. Januar eine 79-jährige Frau sowie ein 84 Jahre alter Mann verstorben. Beide hatten keinen Bezug zu einer Pflegeeinrichtung. Insgesamt sind im Kreis Segeberg 198 Menschen an oder mit Corona gestorben.

Die Zahlen werden in der Realität vermutlich noch wesentlich höher sein, wie Müller ergänzt: „Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die genannten Zahlen den Stand der in den vergangenen 24 Stunden erfassten Fälle wiedergeben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Infektionsschutz werden in den kommenden Stunden weitere Fälle erfassen.“ Es handele sich demnach um einen Tages-Zwischenstand. Was vorerst weiterhin in der Auflistung der täglichen Fallmeldungen des Kreises fehlt, ist die Zahl der Genesenen.