250 Bäume für Quickborn

Rotarier pflanzen mit Siebtklässlern der Quickborner Comenius-Schule Bäume für ein besseres Klima

von shz.de

30. April 2018, 16:19 Uhr

Zu einer rundherum nachhaltigen Aktion trafen sich am Sonnabendvormittag Vertreter der Quickborner Rotarier mit den Schülern der Klasse 7c der Comenius-Schule auf dem Gelände des Holsten-Stadions. Ausgestattet mit Meterstock, Setzstäben und Spaten begannen die

24 Siebtklässler nach einer kurzen Einweisung durch Baumschulmeister Peter Heydorn sowie ihren Klassenlehrer Christian Gramann mit dem Pflanzen von 250 zwei bis drei Jahre alten heimischen Gehölzen.

Die jungen Bäume zehn verschiedener Gattungen − Feldahorn, Haselnuss, Wildapfel, Weißdorn, Wildkirsche, gemeine Heckenkirsche, Schwarzer Holunder, Eberesche, Sandbirke sowie Hundsrose − sind eine Spende von Heydorn im Rahmen der weltweiten Rotary-Aktion „Pflanze einen Baum“.

Unterstützung bei der schweißtreibenden Arbeit erhielten die Schüler von Bürgermeister Thomas Köppl, der sie für ihren Einsatz mit den Worten lobte: „Toll, dass Ihr alle gekommen seid. Es ist ja nicht alltäglich, am Samstag zur Schule zu gehen“.

Aufgeteilt in fünf Teams, die jeweils zwei Baumarten betreuten, mussten die Schüler zunächst auf der 450 Quadratmeter großen Fläche sieben Pflanzreihen à 35 Meter mit einem Abstand von 1,5 Meter abmessen. Pro Reihe wurden dann von den Nachwuchsbaumschülern in einem Abstand von jeweils einem Meter Setzstäbe zur Markierung der späteren Pflanzungen in die Erde gesteckt. Für eine bessere landschaftliche Optik, unterschiedliche Platzanforderungen sowie Nährstoffbedürfnisse der einzelnen Gattungen hatte Heydorn einen speziellen Pflanzplan erstellt.

Alle Arten erhielten Nummern, so dass die Schüler selbstständig, anhand der zuvor gesteckten Setzstäbe, ihre Baumsorten pflanzen konnten. „Sie sind voll drin. Alle beteiligen sich aktiv“, sagte Gramann zufrieden. Sogar die Kinder, die im normalen Schulalltag schon mal durch ihr Verhalten auffällig werden, seien bei diesem Projekt motiviert und engagiert bei der Sache.

Die Schüler der Klasse 7c seien genau genommen auch schon Spezialisten beim Baumpflanzen. Mit ihrem Lehrer und Heydorn begleiten sie bereits im dritten Jahr die Aktion „Baum des Jahres“. Für das aktuelle Projekt war Heydorn im Vorfeld in die Comenius-Schule gekommen, um die Großpflanzaktion gemeinsam mit den Schülern zu planen. „Ich war sehr erstaunt, wie schnell die Schüler die Stöcke gesteckt, Löcher gegraben und die Pflanzen gesetzt haben“, sagte der Baumschulmeister. Nach rund zwei Stunden waren alle 250 Bäume in der Erde. In den nächsten Tagen wird das Gartenbauamt noch einen Wildschutzzaun errichten.