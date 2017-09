25 Jahre Verbundenheit zur Firma

vergrößern 1 von 2 Foto: Hofmann 1 von 2

Im Jahr 1992 begann Mike Wiedemann seine Ausbildung zum Werkzeugmacher in dem Bönningstedter Betrieb Mohr Werkzeugbau. Dreieinhalb Jahre dauerte die Ausbildung an. Verlassen hat er die Firma bis heute nicht und kann in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum feiern. Für ihn ging die Karriereleiter nahtlos nach oben. „Ich hatte nie vor, die Firma zu verlassen“, sagte Wiedemann. Heute ist der 41-Jährige Werkstattleiter, und das seit nunmehr zehn Jahren. „Davor war er Assistent und hat dort bereits tolle Arbeit geleistet“, sagte Firmenchef Hans-Walter Mohr.

Das 1946 gegründete Bönningstedter Unternehmen ist auf Präzisions-Werkzeugbau spezialisiert. Wiedemanns Aufgabe als Werkstattleiter: „Ich überprüfe die hergestellten Teile und betreue die Arbeit von der Anfertigung bis zur Auslieferung.“

Großes Lob für seine Arbeit erhielt er vom Chef Mohr höchstpersönlich: „Du stehst uns seit so vielen Jahren ganz toll zur Seite. Dafür möchten wir uns bedanken.“ Auch Claudia Mohr, Geschäftsführerin der Metallinnung des Kreises Pinneberg, gratulierte Wiedemann zu seinem Jubiläum. „In der heutigen Schnelllebigkeit ist es wirklich etwas ganz Besonderes, wenn vor allem so viele Mitarbeiter Jubiläen feiern“, bekräftigte sie. Claudia Mohr überreichte Wiedemann eine Urkunde der Handwerkskammer Lübeck. „Sozusagen für die Silberhochzeit mit der Firma“, sagte sie und lachte.

Laut Hans-Walter Mohr feiert das Unternehmen beinah jährlich Jubiläen. „Fast alle unsere Mitarbeiter sind nach ihrer Ausbildung bei uns geblieben und bleiben bis zur Rente“, erklärte der Firmenchef. Volker Gawron, Obermeister der Metallinnung des Kreises Pinneberg, betonte, dass die langjährige Treue der Mitarbeiter vor allem mit der „hervorragenden“ Ausbildung in dem Unternehmen zu begründen ist. „Eine gute Ausbildung am Anfang ist entscheidend für die Zukunft“, bekräftige er.

Wiedemann hat bereits klare Pläne für die Zukunft: „Woanders gehe ich ganz bestimmt nicht hin. Solange ich hier erwünscht bin, bleibe ich. Ob das nochmal 25 Jahre werden, das kann ich noch nicht sagen.“