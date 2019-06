20. Familientag in Quickborn

Veranstaltung bringt seit zwei Jahrzehnten Menschen unterschiedlichen Alters mit Aktionen und Informationen zusammen

von Claudia Ellersiek

17. Juni 2019, 14:08 Uhr

Quickborn | Kein Motto, dafür aber eine Menge Spaß: Der Quickborner Familientag ist eine gelungene Mischung aus Mitmachprogramm und Kulturerleben für die ganze Familie. In diesem Jahr gibt es am Sonntag, 23. Juni, bereits die 20. Auflage. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr können Kinder erstmals an einem Wettbewerb teilnehmen, in dem es darum geht, möglichst allen Spielstationen einen Besuch abzustatten. Wer anschließend einen lückenlos abgestempelten Laufzettel in eine Losbox wirft, hat die Chance auf einen attraktiven Gewinn.

Der Rathausplatz und das Rathaus stehen im Mittelpunkt des Geschehens. Im Sitzungstrakt etwa wird ab 15 Uhr das Theaterstück Ratzenspatz gespielt. In der Geschichte geht es um das Großwerden und den manchmal mühseligen Weg hin von einem Kind zu einem Teenager. Die Grundlage für die etwa 45 Minuten dauernde Aufführung mit Puppen basiert auf dem gleichnamigen Buch von Rudolf Herfurtner.

In einem Zirkuszelt auf dem Rathausplatz treffen große und kleine Besucher auf den Kinderanimateur Clown Mücke, der für Kinder verschiedener Altersstufen ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm zusammenstellt. Das Zelt nutzt auch die Sängerin und Schauspielerin Kalliopi Lazou für ihr ganz besonderes Puppentheater. Sie rühmt sich, Erfinderin des Puppicals zu sein, und schlüpft während der Aufführung von „Kasper und die Zauberblume“ in unzählige verschiedene Rollen. Dafür wechselt sie die Stimmen und macht ihre Protagonisten auf diese Weise hör- und erlebbar. Die Singing Puppets, das sind Kasper und seine Freunde, die mit ihren lustig-frechen Liedern große und kleine Menschen fesseln. Und natürlich erwarten die, dass sie gesanglich von den Kindern unterstützt werden. Das Bobbycar-Rennen ist seit dem vergangenen Sommer Geschichte. In diesem Jahr gibt es stattdessen eine Meile aus verschiedenen Spielstationen, an denen es um Geschicklichkeit und manchmal auch eine ruhige Hand geht. Wer die Stationen durchlaufen möchte, kann sich einen Stempelzettel geben lassen und damit an einer Ziehung teilnehmen. Dazu haben Besucher den ganzen Tag die Möglichkeit, auf dem begleitenden Flohmarkt nach Schnäppchen zu suchen. Der Aufbau der nummerierten Stände darf ab 9 Uhr erfolgen.

Auch das Freibad ist Teil der Veranstaltung. Der Eintritt ist am Familientag für alle frei. Die DLRG bietet außerdem einen Trip über das Wasser in einem Walking Ball an. Die aufblasbare Kugel ist nicht nur cool, sondern auch absolut zeitgemäß, weil ein eindrucksvolles Funsportgerät. Damit lassen sich Balance, Konzentration und Geschicklichkeit trainieren.

Informations- und Verzehrstände stehen den Besuchern ebenso offen wie die Angebote der Stadtwerke Quickborn. Der Energieversorger lässt Sparschweine bemalen, baut eine Kletterwand auf und bittet Kinder an den Schminktisch. Dafür verzichtet das Unternehmen erstmals aus Umweltschutzgründen auf den Ballonwettbewerb. Den Stand mit den „Erdgas-Cocktails“ allerdings wird es geben. Und zu guter Letzt beteiligt sich auch der Eulenring mit einem eigenen Stand. Dort werden erstmals die neuen Gummitiere für das Entenrennen 2019 vorgestellt. Sie sind nagelneu, schwimmen hervorragend und werden die in die Jahre gekommenen Vorgänger aus hartem Kunststoff endlich ablösen. Wer ein eigenes Wassertier beim traditionellen Entenrennen im September antreten lassen möchte, kann sich eins für 5 Euro sichern.