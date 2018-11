190 Lebensmitteltüten gespendet

Quickborner Energieforum setzt Geld für bedürftige Menschen ein / Stadtwerke ziehen mit

von Claudia Ellersiek

21. November 2018, 16:00 Uhr

Zum zweiten Mal engagiert sich auf Initiative des Quickborner Energieforums ein Bündnis aus Stadtwerken und Rewe-Tochter Nahkauf für bedürftige Menschen. Vertreter der Partner kauften am Montag Lebensmittel, um sie anschließend der Diakonie für den Quickborner Tisch zu spenden. „Wichtig ist uns, eine lokale und besondere Aktion zu unterstützen“, erklärte Energieforumsvorsitzender Jens-Olaf Nuckel die Beweggründe.

5 Euro kostet eine Tüte pauschal. Für das Geld werden haltbare Grundnahrungsmittel wie Reis, Mehl, Nudeln oder Öl, außerdem die eine oder andere Leckerei eingepackt. Das Unternehmen Nahkauf stockt den Inhalt zudem auf eigene Rechnung um weitere Lebensmittel auf. 100 Papiertragetaschen kaufte das Energieforum, 90 übernehmen die Stadtwerke, eine für jedes Jahr ihres Bestehens. Außerdem greifen zahlreiche Privatleute die Idee auf. Dafür wird die Nahkauf-Filiale im Harksheider Weg zur Logistikzentrale. „Die Spendenbereitschaft ist enorm hoch, und die Aktion kommt so gut an, dass wir den Zeitraum in jedem Jahr verlängern“, sagte Mitarbeiterin Monika Peters. Bis Mitte Dezember können sich alle Bürger daran beteiligen und mit ihrer Spende die Regale des Quickborner Tisches auffüllen.

130 Menschen kommen regelmäßig, um einen Teil ihres täglichen Bedarfs aus dem Bestand zu decken. Bezahlen müssen sie dafür nichts. „Die Zahl ist seit Jahren stabil“, sagte Rohde. Zwar habe es 2015 wegen der vielen Zuwanderer kurzzeitig eine Erhöhung gegeben, inzwischen aber habe sich die Zahl wieder auf das übliche Maß eingependelt. Er lobte das Engagement von Energieforum und Stadtwerken. Auf diese Weise werde die Arbeit des Quickborner Tisches unterstützt, und gleichzeitig sei es gut, „dass an die Quickborner gedacht wird, die nicht auf der Sonnenseite stehen“.

Die Tütenaktion ist nur eine von mehreren Spenden, mit denen das Energieforum jeweils nach der Messe im Frühjahr auf sich aufmerksam macht. „Das Geld stammt aus den Einnahmen durch die Standgebühren der Aussteller“, sagte Nuckel. Auch vor diesem Hintergrund hoffe er auf eine ähnlich große Resonanz unter den Unternehmen für das nächste Jahr. Die nächste Messe ist für Mai geplant.