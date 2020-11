Polizei sucht Zeugen : 15-Jähriger in Norderstedt von Jugendlichen ausgeraubt

Unter Androhung von Gewalt forderten die 15 und 16 Jahre alten Täter die Herausgabe von Bargeld.

von Caroline Hofmann

03. November 2020, 15:30 Uhr

Norderstedt | Zwei Jugendliche haben in Norderstedt am Montag (2. November) gegen 15.30 Uhr einen 15-Jährigen in der Parkanlage Dunantstraße ausgeraubt. Nach Angaben der Polizeidirektion Bad Segeberg drohten sie dem Opfer Gewalt an, sollte es ihnen nicht sein Bargeld geben.

Täter sind bereits polizeibekannt

Nachdem der 15-Jährige den Tätern eine geringe Menge Bargeld ausgehändigt hatte, flüchteten sie in Richtung Lütjenmoor/Bahnhof Garstedt. Aufgrund der Täterbeschreibung konnten beide schnell identifiziert und ermittelt werden. Die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen aus Norderstedt sind bereits polizeibekannt.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat nun die Ermittlungen gegen die beiden Räuber aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet sie um Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat, möge sich unter der Rufnummer (040) 52 80 60 melden.