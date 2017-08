Tennis-Turnier knackt die 100er Grenze : 13. Auflage der „Ellerbekopen“ ist ein Erfolg für die Veranstalter

vergrößern 1 von 1 Foto: Caroline Hofmann 1 von 1

Ellerbek | Im Jahr 2015 waren es noch 74, 2016 dann schon 82 und in diesem Jahr sogar 101 Teilnehmer. Kontinuierlich ist die Teilnehmerzahl der Ellerbeker Open gestiegen und in diesem Jahr konnte der Tennisclub Ellerbek (TCE) sogar die 100er-Grenze knacken. „Ich hab es tierisch abgefeiert, als ich es gesehen habe. Lange habe ich es gehofft und jetzt haben wir es geschafft“, sagte Steffi Schoop vom Organisationsteam.

58 Paarungen gingen an den Start. „Die Zahl geht nicht ganz auf, da einige in zwei Konkurrenzen spielen“, erklärte Steffi Schoop. Die Spieler kommen aus aus der Ellerbeker Umgebung sowie aus dem südlichen Hamburg. Gemeinsam mit Gerda Sonntag und ihrem Bruder Jörn Schoop hat sie die Planung der 13. Ellerbeker Open ausgeführt. Auch über die Tatsache, dass in diesem Jahr alle Spielklasse zustande gekommen sind, freute Steffi Schoop. „Das war im vergangenen Jahr nicht so“, erklärte sie.

Ein Grund für diesen Erfolg könnte sein, dass sich das Organisationsteam dazu entschieden hat, erstmals die jüngste Altersklasse, zusammen bis 80 Jahre, für Spieler ab 18 Jahren zu öffnen. Gespielt wird in drei unterschiedlichen Klassen, die jeweils in drei Altersklassen aufgeteilt sind. Dazu zählt Damen-Doppel, Herren-Doppel sowie Mixed. Noch bis Sonnabend, 19. August, werden die kleinen gelben Filzbälle über die Netze geschossen. Den Abschluss bildet die Siegerehrung sowie die Player’s Night im direkten Anschluss. Obwohl es beim Start der Ellerbeker Open alles andere als entspannt war, ist Steffi Schoop guter Dinge. „Es hat so stark geregnet, dass wir hier eine geschlossene Seenlandschaft hatten“, sagte die Organisatorin. Daraufhin seien acht von den zehn geplanten Spielen in die Sporthalle verlegt worden. „Alle sind mit der Situation extrem entspannt umgegangen und die Stimmung war auch weiterhin toll“, betonte die Organisatorin. Es herrsche eine sehr entspannte Atmosphäre und der Umgang untereinander sei sehr locker.

Während der Woche finden 12 bis 15 Spiele auf den acht Tennisplätzen des TCE statt. Der Startschuss fällt immer um 17 Uhr. Zuschauer sind im Dubenhorst gerne gesehen. „Wir haben bereits einige Besucher aus der Nachbarschaft und aus anderen Vereinen“, sagte Steffi Schoop freudig. Unterstützt wird der Tennisclub von zwei Hauptsponsoren. „Ohne diese Hilfe wäre es uns gar nicht möglich, das Turnier in dieser Großzügigkeit ausrichten zu können“, sagte sie weiter.

von Caroline Hofmann

erstellt am 16.Aug.2017 | 12:00 Uhr