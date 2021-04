Neues Mitglied im HHV : 1. HC Quickborn darf zur Saison 2021/22 an Handball-Spielbetrieb teilnehmen

Der neue Verein im Hamburger Handball-Verband hat bereits zahlreiche Mitgliedsanträge entgegengenommen.

Quickborn | Zwei weitere, wichtige Punkte hin zum normalen Vereinsleben und zur Teilnahme am Spielbetrieb können die Verantwortlichen des 1. Handballclubs Quickborn als erledigt abhaken. So ist seit Freitag, 23. April, 12 Uhr ein Eintritt in den Verein, der im März gegründet worden war, möglich – und seitdem konnten die HCQ-Offiziellen schon zahlreiche Mitglieds...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.