Bier, Musik und Spezialitäten Zwei Tage Quickborner Wiesn: Das ist beim Oktoberfest im Festzelt geplant Von Claudia Ellersiek | 03.10.2023, 07:00 Uhr Bier in großen Krügen wird es auch im Festzelt auf dem Quickborner Rathausplatz geben, wenn das Oktoberfest mit einem zünftigen „Ozapft is" eröffnet wird. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Nach einer mehrjährigen Pause ist das Oktoberfest zurück in Quickborn. Gefeiert wird zwei Tage lang mit allem, was die Tradition vorgibt – Fassanstich und Lederhosen inklusive. Jetzt verrät die Stadt, was sie alles geplant hat.