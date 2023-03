Zur Kommunalwahl am 14. Mai sitzen sie in ihren jeweiligen Wahllokalen: Detlef Mertelsmann (links) und Daniel Lübcke haben sich als Wahlhelfer zur Verfügung gestellt. Sie wollen sich für die Demokratie engagieren. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down Kommunalwahl 2023 Quickborn: Darum sind Detlef Mertelsmann und Daniel Lübcke Wahlhelfer geworden Von Claudia Ellersiek | 27.03.2023, 05:00 Uhr

Sie trennen 58 Jahre, ihre Lebensentwürfe sind verschieden, ihre Berufe ebenfalls. Was Daniel Lübcke und Detlef Mertelsmann vereint: Beide stehen als Wahlhelfer für die Kommunalwahl in Quickborn zur Verfügung – der eine zum ersten, der andere zum wiederholten Mal. Was treibt sie an?