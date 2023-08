Keller und Dachstuhl betroffen Zwei Großfeuer am Mittwochmorgen in Quickborn: Drei Feuerwehren im Einsatz – elf Menschen gerettet Von Klaus Plath | 23.08.2023, 06:58 Uhr Die Feuerwehr hatte am Mittwochmorgen viel zu tun in Quickborn. Zeitgleich brannte ein Keller eines Mehrfamilienhauses mit starker Rauchentwicklung und der Dachstuhl eines Rohbaus. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Fast zeitgleich wurden am frühgen Mittwochmorgen zwei Großfeuer in Quickborn gemeldet. Es brannte an der Bahnhofstraße und am Drosselweg. Feuerwehren aus Quickborn, Ellerau und Norderstedt waren im Einsatz.