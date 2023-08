Innerhalb weniger Minuten sind in Quickborn am frühen Mittwochmorgen (23. August) zwei Großfeuer ausgebrochen. Zuerst brannte es in einem Keller eines Mehrfamilienhauses im Zentrum der Stadt, nur wenige Minuten später stand unweit davon entfernt der Dachstuhl eines Rohbaus in Flammen.

Verletzte gab es ersten Angaben von Feuerwehr und Polizei zufolge nicht, allerdings mussten elf Menschen vom Vordach des Mehrfamilienhauses gerettet werden. Etwa 100 Kräfte von Wehren aus Quickborn und dem Kreis Segeberg waren im Einsatz, um die Feuer zu löschen.

Die Feuerwehr hatte am Mittwochmorgen viel zu tun in Quickborn. Unter anderem brannte der Dachstuhl eines Rohbaus am Drosselweg. Foto: Klaus Plath

Die Pinneberger Kriminalpolizei hat bereits Ermittlungen zu beiden Bränden eingeleitet, da Brandstiftungen nicht ausgeschlossen werden können. Zur Höhe der Schäden gibt es noch keine konkreten Angaben.

Der erste Einsatz: Die Freiwillige Feuerwehr Quickborn löscht einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße. Foto: Michael Bunk

Die Quickborner Wehr war gegen 3.45 Uhr zum ersten Feuer an der Bahnhofstraße gerufen worden, wo es im Keller eines Mehrfamilienhauses brannte. Nur drei Minuten später meldeten Notrufer, dass etwa 600 Meter von der ersten Einsatzstelle entfernt der Rohbau eines Hauses am Drosselweg in Flammen steht. Da alle Kräfte aus der Eulenstadt zuerst zum Kellerbrand ausgerückt waren, wurde zunächst die Freiwillige Feuerwehr Ellerau und kurze Zeit später auch die Feuerwehr Friedrichsgabe aus Norderstedt zum zweiten Großfeuer gerufen.

Bereits der Kellerbrand war ein schwieriger Einsatz: Der von dem Feuer ausgehende Rauch hatte sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers im Treppenhaus des Mehrfamiliengebäudes ausgebreitet, sodass an eine gefahrlose Flucht der Bewohner über dieses nicht mehr zu denken war.

Die Feuerwehr entschloss sich daher, elf Menschen, die sich auf ein Vordach geflüchtet hatten, über die aufgestellte Drehleiter zu retten. Alle Personen – darunter ein Baby – konnten so in Sicherheit gebracht werden. Alle wurden vom Rettungsdienst untersucht, niemand musste ins Krankenhaus.

Mit zwei Drehleitern aus Ellerau (links) und Norderstedt war die Feuerwehr am Drosselweg im Einsatz. Foto: Klaus Plath

Nachdem alle Menschen gerettet waren, gingen nacheinander drei Trupps unter schwerem Atemschutz in den Keller, um das Feuer zu löschen. Anschließend wurden Treppenhaus und Keller vom Brandrauch befreit. Da die Wohnungstüren allesamt von den Bewohnern geschlossen worden waren, konnten die Mieter nach dem Ende des Einsatzes um 5.20 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren, da die Räume nicht in Mitleidenschaft gezogen waren.

66 Einsatzkräfte aus Quickborn, Ellerau und Norderstedt löschten Rohbau

Zu diesem Zeitpunkt brannte es am Drosselweg nach wie vor. Die insgesamt 66 Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten es mit einem ausgedehnten Feuer zu tun. Der Rohbau war gerade gedeckt, alleine die Isolierung war noch nicht angebracht worden, sodass sich die Flammen vom Dachstuhl aus im geschlossenen Gebäude ungehindert ausbreiten konnten.

Kräfte aus Norderstedt-Friedrichsgabe beim Löscheinsatz im Quickborner Drosselweg. Foto: Klaus Plath

Der Neubau des großen Walmdachbungalows bestand aus zwei verbundenen Baukörpern und war komplett von einem Baugerüst umgeben. Herausfordernd war laut Feuerwehr, die beiden Drehleitern in der engen Wohnstraße zu platzieren. Zudem war ein Innenangriff von vornherein nicht mehr möglich gewesen. Die Feuerwehren setzten Wenderohre über zwei Drehleitern sowie fünf C-Rohre vom Boden aus zur Brandbekämpfung ein. Am Ende half alles nichts: Um die Holzbalken vollständig löschen zu können, mussten die neuen Dachpfannen abgenommen werden; der Dachstuhl brannte vollständig aus.

Um die Flammen beim Rohbau löschen zu können, wurden die frisch eingedeckten Dachpfannen von der Feuerwehr wieder entfernt. Foto: Klaus Plath

Besonders das Feuer unter einer Gaube im hinteren Bereich des Rohbaus war nur schwer zu löschen. Foto: Klaus Plath

Durch den Einsatz der Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindert werden. Während die Feuer gegen 6 Uhr gelöscht waren, dauerten die Nachlösch- und Aufräumarbeiten bis etwa 8 Uhr. Verletzte hat es auch beim Feuer am Drosselweg nicht gegeben.