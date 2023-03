Die Krankenhäuser in Uetersen und Wedel sind schon lange dicht. In einigen Jahren folgt die Klinik in Elmshorn. Die in Pinneberg wird durch einen größeren und modernen Neubau ersetzt – ein Zentralkrankenhaus für den Kreis Pinneberg.

Foto: Michael Ruff/Christian Uthoff (Collage)