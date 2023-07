Die Eule 2023 punktet mit einem Federkleid in Lila und Türkis. Foto: Stadt Quickborn up-down up-down Eulen- und Schützenfest Die Anstecker sind da: So sehen die Quickborner Eulen-Pins 2023 aus Von Claudia Ellersiek | 20.07.2023, 18:00 Uhr

Der Trend geht zu hin zu einem Federkleid in dezenten Farben: Der neue Eulen-Pin, in seiner langen Geschichte zu einem begehrten Sammlerstück geworden, ist in hellem Lila und Türkis gehalten. Die Anstecknadel ist ab sofort im Verkauf.