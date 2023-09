Nach den Zugausfällen am Donnerstag (21. September) hat die AKN weitere Einschränkungen angekündigt. Wie eine Sprecherin am Abend mitteilte, wird der Betrieb auf der Linie A1 zwischen Ulzburg Süd und Burgwedel bis voraussichtlich Betriebsschluss am Sonntag (24. September) fast komplett eingestellt. Sie rechtfertigte die Entscheidung mit dem hohen Krankenstand, der sich innerhalb von zwei Tagen mehr als verdoppelt habe. Damit seien die Dispositionsmöglichkeiten ausgeschöpft.

Quickborns Bürgermeister Thomas Beckmann (FDP) hat unterdessen mit Unverständnis und harscher Kritik auf die Situation reagiert. Es sei „unfassbar, unakzeptabel und unzumutbar für alle Fahrgäste“, den Betrieb an einem Werktag und ohne Vorankündigung einzustellen. „Wie sollen die Berufstätigen nach Hause kommen?“, fragte Beckmann und bezeichnete den Busersatzverkehr als rudimentär. Noch am Donnerstagabend hat er deshalb nach eigenen Angaben Kontakt zu dem privaten Unternehmen aufgenommen, das im Auftrag der AKN für den Busersatzverkehr zuständig ist. Thomas Beckmann:

„Der Geschäftsführer hat es auf meine Bitte hin geschafft, einen weiteren Fahrer zu aktivieren.“ Thomas Beckmann (FDP) Bürgermeister von Quickborn

Zumindest für Donnerstag gab es kurzfristig Entlastung für Fahrgäste am Abend. Demnach sollen bis 19 Uhr zusätzlich drei Fahrten von Ulzburg Süd nach Burgwedel und zurück angeboten werden. Und auch ab 20.30 Uhr werden nach Beckmanns Angaben weitere Fahrten angeboten. Gleichzeitig bereitete der Bürgermeister die Fahrgäste im Gespräch mit shz.de auf weitere schwierige Tage vor. Die Information über weitere Zugausfälle in den kommenden Tagen haben ihn demnach erreicht. „Auf der Webseite steht davon noch nichts“, so der Bürgermeister.

Zuvor hatte der Verwaltungschef offenbar Gespräche nicht nur mit der AKN, sondern auch mit Nah.SH, dem Verkehrsverbund für Schleswig-Holstein, geführt. Sein ernüchterndes Fazit: „Ich habe den Eindruck gewonnen, dass das Interesse der beiden Unternehmen daran, den Schienenverkehr aufrecht zu halten, nicht besonders groß ist.“ Offenbar scheiterte er außerdem bei dem Versuch, Kontakt zu AKN-Geschäftsführer Matthias Meyer zu bekommen. Meyer habe ihm ausrichten lassen, er sei in einem Meeting und habe keine Zeit.