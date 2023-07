Das Anfang des 20. Jahrhunderts gebaute Haus in der Kieler Straße 44 ist in seiner Architektur typisch für die Kieler Straße in Quickborn. Gut sechs Jahrzehnte lang diente es den Zeugen Jehovas in Quickborn als religiöser Versammlungsraum. Nun steht es zum Verkauf.

Foto: Anthony Beyer