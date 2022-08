Die Beamten der Polizei Norderstedt gehen von einem Tatzusammenhang aus. Besonders professionell scheint der Täter aber nicht zu sein: Von drei Versuchen gelang es ihm nur ein Mal, tatsächlich die Tür aufzubekommen. (Symbolbild) Foto: www.imago-images.de up-down up-down Mehrere Vorfälle in einer Nacht Norderstedt: Unbekannte beschädigen Transporter in Friedrichsgabe Von Janina Schmidt | 30.08.2022, 16:23 Uhr

Nachdem Unbekannte sich in Friedrichsgabe in einer Nacht an mehreren Hecktüren von Transporten zu schaffen gemacht haben, sucht die Polizei nun Zeugen. Ein Tatverdächtiger wurde in der Nähe eines aufgebrochenen Wagens gesichtet.