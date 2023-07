Das Holsten-Stadion im Harksheider Weg: Wer nach einer Erklärung für den Namen sucht, kommt nicht weit. Foto: Claudia Ellersiek up-down up-down Brauerei oder Volksstamm Woher hat Quickborns Fußballarena den Namen Holsten-Stadion? Von Claudia Ellersiek | 28.07.2023, 18:00 Uhr

Das Holsten-Stadion in Quickborn ist ein Ort großer Emotionen und legendärer Augenblicke. Sie haben längst ihren Platz in der örtlichen Geschichtsschreibung. Die spart einen Punkt allerdings aus, bleibt eine Antwort schuldig: Woher kommt der Name der Arena? Ein Erklärungsversuch.